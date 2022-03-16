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Сегодня, 13:35

«Я шокирую весь мир!» Стерлинг готов к бою с Яном

Алджамейн Стерлинг заявил, что готов к поединку с Петром Яном
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил, что его подготовка к бою с Петром Яном подходит к концу, и он намерен шокировать весь мир.

«2 раунд. Легкая работа! Едва дышу! Мы приближаемся ко дню поединка! Я шокирую весь мир! Я это сделаю!», — прокомментировал Стерлинг видео, на котором он работает по лапам.

Реванш между россиянином и американцем состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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