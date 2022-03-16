Кормье: «Миочич не примет бой с Тай Туивасой»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье уверен, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич не согласится выйти в октагон с Тай Туивасой.

«Я не верю, что этот бой состоится, — сказал Кормье на ESPN. — Это прозвучит немного неуважительно, но Тай... Миочич сделал достаточно, чтобы получать определенные бои. Мы можем говорить о боях Миочича и Джонса, Миочича и Нганну. Но я не думаю, что Стипе находится на том этапе карьеры, чтобы быть трамплином для молодых бойцов. Стипе хочет вновь стать чемпионом. Тай попытался вызвать Стипе на бой, но вряд ли это произойдет».

Ранее Туиваса заявил, что хотел бы провести следующий бой против Миочича. «Мне бы хотелось провести следующий бой со Стипе Миочичем, — сказал Туиваса в интервью MMA Junkie. — Думаю, мы с ним будем выступать еще несколько лет. Я его уважаю и хотел бы разделить с ним октагон. У меня есть шанс, почему бы и нет? Он превосходный боец, за которым я наблюдал много лет. Мне нужно подраться с ним, чтобы проверить, на что я способен».

Туиваса в последнем бою нокаутировал Деррика Льюиса 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, Техас. Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, Невада, проиграв нокаутом Франсису Нганну во втором раунде.