Дацик назвал Тарасова одноглазым спринтером и предложил ему заявиться на чемпионат мира по легкой атлетике

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик считает, что в реванше с Артемом Тарасовым ему будет тяжелее, чем в возможном поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.

«На True Gym я могу выйти сразу против них обоих, — сказал Дацик в интервью True Gym MMA. — Хотя с Темой уже будут проблемы, поскольку он теперь не просто одноглазый, а одноглазый спринтер. Мне догнать Тему будет тяжело. Бегает быстро. Кстати, Тема, можешь заявиться на чемпионат мира по легкой атлетике».

В 2019 году Дацик уступил блогеру Тарасову дисквалификацией. 18 сентября текущего года Тарасов потерпел поражение единогласным решением судей от тяжеловеса Александра Емельяненко.

В последнем бою, который состоялся 13 августа в Москве, Дацик победил Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34 по итогам трехраундового противостояния по правилам бокса.