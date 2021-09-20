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Дацик назвал Тарасова одноглазым спринтером и предложил ему заявиться на чемпионат мира по легкой атлетике

12:30
Вячеслав Дацик. Фото Fightnews
Вячеслав Дацик. Фото Fightnews
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Российский тяжеловес Вячеслав Дацик считает, что в реванше с Артемом Тарасовым ему будет тяжелее, чем в возможном поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.

«На True Gym я могу выйти сразу против них обоих, — сказал Дацик в интервью True Gym MMA. — Хотя с Темой уже будут проблемы, поскольку он теперь не просто одноглазый, а одноглазый спринтер. Мне догнать Тему будет тяжело. Бегает быстро. Кстати, Тема, можешь заявиться на чемпионат мира по легкой атлетике».

В 2019 году Дацик уступил блогеру Тарасову дисквалификацией. 18 сентября текущего года Тарасов потерпел поражение единогласным решением судей от тяжеловеса Александра Емельяненко.

В последнем бою, который состоялся 13 августа в Москве, Дацик победил Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34 по итогам трехраундового противостояния по правилам бокса.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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