Шевченко готова провести третий бой с Нуньес

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести третий поединок против лидера женского P4P Аманды Нуньес.

«Сколько сейчас? Кажется, пришла пора сразиться с Нуньес, не так ли? Я готова к этому бою, когда бы он ни случился. Для меня быть самой величайшей всех времен — не самое главное. Другие бойцы готовы на все, чтобы только быть на первом месте в рейтинге, они даже выпрашивают себе места. Думаю, неправильно просить о таком. Нужно просто делать свою работу — признание придет само собой», — приводит Middleeasy слова Шевченко.

Первые два боя против Нуньес закончились в пользу бразильянки. Последний закончился раздельным решением судей.

Ближайший поединок Шевченко проведет против Лорен Мерфи 25 сентября на UFC 266.