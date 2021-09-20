Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Шевченко готова провести третий бой с Нуньес

12:08
Теги:

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести третий поединок против лидера женского P4P Аманды Нуньес.

«Сколько сейчас? Кажется, пришла пора сразиться с Нуньес, не так ли? Я готова к этому бою, когда бы он ни случился. Для меня быть самой величайшей всех времен — не самое главное. Другие бойцы готовы на все, чтобы только быть на первом месте в рейтинге, они даже выпрашивают себе места. Думаю, неправильно просить о таком. Нужно просто делать свою работу — признание придет само собой», — приводит Middleeasy слова Шевченко.

Первые два боя против Нуньес закончились в пользу бразильянки. Последний закончился раздельным решением судей.

Ближайший поединок Шевченко проведет против Лорен Мерфи 25 сентября на UFC 266.

Дополнительная информация:

https://middleeasy.com/mma-news/valentina-shevchenko-its-time-amanda-nunes/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Карин все материалы автора

Читайте также

«Через боль можно переступить. Но если в голове заскок — ты себя не контролируешь». Советская гимнастка — против хейтеров Байлз
«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции
Гол Пьяцы принес «Торино» победу в гостевом матче с «Сассуоло»
«Бесполезное присутствие на поле. Неосязаемый». В Италии продолжают уничтожать Кокорина и Миранчука
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
2
Офсайд