Дацик обратился к Емельяненко: «Пора уже заканчивать твою карьеру, Саша»

Боец ММА и боксер Вячеслав Дацик вновь обратился к тяжеловесу Александру Емельяненко, который, по мнению Рыжего Тарзана, продемонстрировал не самое лучшее выступление в бою с блогером Артемом Тарасовым.

«Саша Емельяненко, ты смотрел мой бой против «Танка Т-34» и нашел там много ошибок, то есть получается, что я для тебя легкий проходной вариант. Ты же показал великолепный бой против Артема Тарасова. Ну что, надеюсь в этом году мы закончим наш спор!

Ты говорил, что тебе нужны какие-то там деньги за бой со мной, тебе их предлагает Федерация бокса России. Так что приезжай, подписывай контракт, и надеюсь, что в этом году мы урегулируем наш с тобой спор, который тянется еще с 2009 года. Проведешь легкий бой, срубишь легких денег. Ты же сказал, что я — лох. Ну так быстро выйдешь, вырубишь, и все. До встречи!

Просто пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. И я надеюсь, что она закончится в бою со мной. Ариведерчи", — сказал Дацик в интервью YuoTube-каналу True Gym MMA.

18 сентября в промоушене «Наше Дело» Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Как упомянул сам Дацик, 13 августа он провел бой против Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34, победив соперника судейским решением.