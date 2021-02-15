Один из лучших грэпплеров планеты, пятикратный чемпион ADCC Родольфо Виейра высказался по поводу своего выступления в бою с Энтони Эрнандесом, которому он неожиданно для всех уступил удушающим приемом на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе.

Непобежденный бразильский средневес назвал встречу с обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Эрнандесом худшим днем и худшим выступлением в его жизни.

«Ребята, вчера был худший день и худшее выступление в моей жизни, — написал Виейра у себя в Instagram. — Впервые мой сын смотрел мой бой, и благо, что он еще ребенок и ничего не понимает — это хорошо, что он не понял, как избили его отца ЛОЛ. Это был первый бой после смерти моей бабушки. Она была одной из моих самых преданных фанаток, которая смотрела все мои бои. Я хотел выиграть и посвятить победу ей!»

«К сожалению, не все происходит так, как мы хотим, — отметил бразилец. — Я до сих пор не понимаю, почему я так сильно устал в первом раунде. Были допущены некоторые ошибки, которые я намерен исправить, но все же в голове не укладывается, как я мог так сильно устать в начале боя. Я провел отличный лагерь, была наилучшая сгонка веса, все прошло так хорошо... но снимаю шляпу перед Энтони [Эрнандесом], так как он проделал огромную работу. Я очень надеюсь, что он получит 50 тысяч долларов за выступление вечера».

Теперь в статистике 31-летнего Виейры числится одно поражение при семи победах, шесть из которых он одержал болевым или удушающим приемом.