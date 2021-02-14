Искупался: боец Новоселов нырнул в сугроб
Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов «искупался» в сугробе снега. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей страничке в Instagram.
На кадрах Новоселов вышел на улицу в одних шортах и прямо прыгнул в сугроб. Подписчики Новоселова оценили видеоролик, оставив массу положительных комментариев.
Отметим, что Новоселов станет одним из участников поединка в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он сразится с обладателем звания «Самый большой бицепс России» Денисом Вильдановым.
В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/802253-iskupalsia-boets-novoselov-nyrnul-v-sugrob
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