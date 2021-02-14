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Искупался: боец Новоселов нырнул в сугроб

15:01

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов «искупался» в сугробе снега. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей страничке в Instagram.

На кадрах Новоселов вышел на улицу в одних шортах и прямо прыгнул в сугроб. Подписчики Новоселова оценили видеоролик, оставив массу положительных комментариев.

Отметим, что Новоселов станет одним из участников поединка в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он сразится с обладателем звания «Самый большой бицепс России» Денисом Вильдановым.

В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/802253-iskupalsia-boets-novoselov-nyrnul-v-sugrob

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