Масвидаль отреагировал на обещание Усмана положить его в гроб в реванше: «Кого этот парень дурачит?»

Топовый полусредневес UFC, обладатель пояса BMF («самого крутого засранца») Хорхе Масвидаль дал оценку нападкам со стороны действующего чемпиона дивизиона Камару Усмана, который пообещал «положить его в гроб».

«Геймплан будет состоять в том, чтобы положить в гроб, в котором он вновь будет обниматься и наносить удары по ступням (смеется)... Кого этот парень дурачит?», — написал Масвидаль в Twitter, прикрепив один из скучных эпизодов первого боя.

Занимающий четвертую строчку в рейтинге полусредневесов Масвидаль в своем последнем бою, который стал главным событием UFC 251 в июле на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, уступил Усману единогласным решением судей.

Нигериец Усман, тем временем, 13 февраля (14 февраля утром по московскому времени) провел очередную успешную защиту пояса в бою против бывшего одноклубника Гилберта Бернса, оформив технический нокаут в третьем раунде на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе.