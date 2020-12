Бывший рефери ММА отреагировал на бой 240-килограммового мужчины против худой девушки: «Это дно»

Бывший рефери ММА Марк Годдар отреагировал на поединок по правилам ММА между 238-килограммовым блогером Григорием Чистяковым против бойца Дарины Мандзюк.

Победу сабмишеном одержала Мандзюк, отправив соперника в нокдаун и далее став его добивать. Бой состоялся в рамках лиги поп-ММА «Наше дело».

Марк Годдар считает, что подобные бои — «позор и дно».

«Вот такие дела творятся в 2020 году. Это то, против чего ММА пытается бороться — плохая репутация и неодобрение в обществе. А мы им показываем такой товар. Позор. Дно!, — написал Годдар в Twitter.

This is what we are dealing with — in 2020. This is what we are fighting against as the parallels & negative connotations are continually drawn. To outsiders & detractors this is MMA. Shameful. Sickening. Abysmal. ? https://t.co/lWDyXy7R0z