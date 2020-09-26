Зубайра Тухугов vs Хаким Даводу: трансляция боя UFC 253 начнется в 5.00

Рано утром 27 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 253. В основном карде шоу на Бойцовском острове поединок в полулегком весе проведут россиянин Зубайра Тухугов и Хаким Даводу из Канады.

Вечер UFC 253 можно смотреть с помощью UFC Fight Pass на сайте лиги. Также трансляцию боев в прямом эфире ведет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Бой Тухугов vs Даводу откроет основной кард UFC 253. Время начала — 5.00 27 сентября (по Москве).

Рекорд 29-летнего Тухугова в ММА — 24 боя, 19 побед, 4 поражения и 1 ничья. 29-летний Даводу провел в смешанных единоборствах 13 боев, у него 11 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Шоу UFC 253 закроется двумя титульными боями: в со-главном событии в октагон выйдут Доминик Рейес (США) и Ян Блахович (Польша) в полутяжелом весе, в главном поединке турнира — Исраэль Адесанья (Нигерия) и Паулу Коста (Бразилия) в среднем весе.

UFC 253 Адесанья — Коста и Тухугов — Даводу: расписание боев и трансляция турнира