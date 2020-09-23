Турнир UFC 253 пройдет в ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени. Шоу примет так называемый Бойцовский остров около Абу-Даби (ОАЭ).

Главный бой UFC 253 — поединок за титул в среднем весе между чемпионом организации Исраэлем Адесаньей из Нигерии и претендентом Паулу Костой из Бразилии.

Со-главное событие вечера — бой за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе между Домиником Рейесом из США и Яном Блаховичем из Польши.

В основном кадре выступит россиянин Зубайра Тухугов. Он проведет поединок в полулегком весе с Хакимом Даводу из Канады.

Прелимы откроет бой россиянина Хадиса Ибрагимова. Его ждет поединок в полутяжелом весе с Данилу Маркесом из Бразилии.

Хаким Даводу vs Зубайра Тухугов.

UFC 253: расписание и трансляции. UFC Fight Island, Абу-Даби (ОАЭ)

Ранние прелимы (начало — 2.00 мск 27 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Хадис Ибрагимов (Россия) — Данилу Маркес (Бразилия)

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Хуан Эспино (Испания) — Джефф Хьюз (США)

Предварительный кард (начало — 3.00 мск 27 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Уилльям Найт (США) — Алекса Камур (США)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Шейн Янг (Новая Зеландия) — Людовит Кляйн (Словакия)

Полусредний вес, до 77,1 кг: Диего Санчез (США) — Джейк Мэттьюз (Новая Зеландия)

Легкий вес, до 70,3 кг: Брэд Ридделл (Новая Зеландия) — Алекс Да Сильва (Бразилия)

Основной кард (начало — 5.00 мск 27 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Хаким Даводу (Канада) — Зубайра Тухугов (Россия)

Легчайший вес, женщины, до 61,2 кг: Кетлин Виейра (Бразилия) — Сиджара Юбэнкс (США)

Наилегчайший вес, до 56,7 кг: Кай Кара-Франс (Новая Зеландия) — Брэндон Ройвал (США)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг (титульный бой): Доминик Рейес (США) — Ян Блахович (Польша)

Средний вес, до 83,9 кг (титульный бой): Исраэль Адесанья (Нигерия) — Паулу Коста (Бразилия)