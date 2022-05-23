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Сегодня, 11:25

Бой Вагабов — Кудряшов состоится 11 июня в Москве на турнире PRAVDA

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Кудряшов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов проведет бой по правилам бокса с Дмитрием Кудряшовым по прозвищу «Русская Кувалда». Они возглавят турнир PRAVDA Old School Boxing, который пройдет 11 июня, в Москве в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».

Бой пройдет в рамках Гран-при промоушена PRAVDA, и победитель данного поединка встретится с тяжеловесом Вячеславом Дациком, который в апреле в рамках Гран-при победил экс-чемпиона Glory бразильца Сауло Кавалари нокаутом на 17-й секунде боя.

На счету 36-летнего Кудряшова в боксе 24 победы и 5 поражений, у Вагабова — 3 победы о 0 поражений. Согласно Tapology, в активе Вагабова в ММА 29 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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