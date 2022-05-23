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Сегодня, 11:15

Конор Макгрегор назвал единственного бойца, который избил его в партере

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) признался, что только Чед Мендес (18-5) смог нанести ему урон в партере, в то время как другие бойцы не смогли оставить на нем даже царапины.

«Локти Чеда Мендеса — это ну шутки. Как и его удары ногами. Его граунд-энд-паунд на высочайшем уровне. Никто не мог нанести мне урон в партере, кроме Мендеса. Отдаю должное кулачному бойцу Чеду», — приводит слова Макгрегора издание The Mirror.

Макгрегор победил Мендеса 18 января 2015 года на UFC 189 техническим нокаутом во 2-м раунде и завоевал временный титул чемпиона в полулегком весе.

Конор Макгрегор
UFC
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