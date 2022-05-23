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Мухаммад Мокаев о сравнении с Хабибом: «Мы вообще разные люди»

Мухаммад Мокаев заявил, что не хочет быть вторым Хабибом Нурмагомедовым
Давид Хачатрян
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Уроженец Дагестана, ныне представляющий Великобританию Мухаммад Мокаев (7-0) заявил, что он не хочет быть вторым Хабибом Нурмагомедовым (29-0), а планирует творить собственную историю.

«Хабиб — неплохой пример для молодежи, — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA. — Но у меня своя история. Мы вообще разные люди, у нас разная харизма. Я хочу создать свою историю».

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне. Представитель Великобритании выиграл сабмишном (удушением гильотиной) на 58 секунде боя.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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