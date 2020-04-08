Бой между Фергюсоном и Гэтжи может пройти в казино на земле индейской резервации

Поединок между американскими бойцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи может пройти в казино, сообщает The New York Times.

Речь идет о казино-курорте Tachi Palace Casino в Калифорнии, примерно в 40 милях к югу от города Фресно, на земле индейской резервации. Казино, как и все развлекательные заведения, закрылось ночью 20 марта из-за пандемии коронавируса.

Пока глава UFC Дана Уайт не объявил официальное место проведения боя. Ранее сообщалось, что он может состояться на частном острове.

Турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля. Изначально против Фергюсона должен был выйти чемпион легкого дивизиона россиянин Хабиб Нурмагомедов, но из-за проблем с организацией перелета в США он был заменен на Гэтжи.

На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

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