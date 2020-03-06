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Боец UFC Романов: «Предлагали российское гражданство. Но с этим вопросом не тороплюсь»

15:11
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Молдавский боец UFC Александр Романов рассказал в интервью «СЭ», что в 2018 году ему предложили принять российское гражданство.

В августе 2018 года Романов на турнире «Плотформа S-70: 2018» победил американца Вирджила Цвикера. Алекснадр выступал под российским флагом. По словам бойца, после турнира ему сделали предлжение взять гражданство РФ.

— Мне предложили российское гражданство, но я с этим вопросом не тороплюсь, так как у нас разрешается иметь двойное гражданство, — сказал Романов.

На счету 29-летнего тяжеловеса 11 побед в 11 боях. Романов дебютирует в UFC 25 апреля — на турнире в Линкольне (Небраска, США). Соперник — 30-летний бразилец Рафаэль Пессоа (10-1). (Илья Андреев)

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