Петр Ян: «9 апреля Стерлинг будет плакать. С боя он не сольется, это не в его интересах»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от поединка с Алджамейном Стерлингом.

«Настроение на бой отличное, все будет нормально, дай Бог, победим, ребята, — сказал Ян во время Instagram-трансляции. — Подготовимся и выиграем, закроем эти вопросы. Стерлинг будет плакать 9 апреля. Вешу сейчас 70 кг, 69,5 где-то.

Если пройдет все нормально, до конца года еще обязательно подеремся. Почаще сражаться вариантов нет, потому что когда на таком уровне дерешься, претендентов уже не так много, не дают тебе драться каждые 3-4 месяца. Стерлинг не сольется с боя, это неактуально, это не в его интересах. Это его единственный шанс подраться за пояс, за PPV. Так что он никуда не сольется. Постараемся победить досрочно".

Поединок Стерлинга и Яна пройдет 9 апреля на UFC 273. Место проведения турнира пока не определено.