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Монсон: «Я каждый день получаю сообщения с ненавистью от людей из Америки, Европы и особенно из Украины»

Монсон рассказал, что столкнулся с ненавистью после отказа от американского гражданства
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боец ММА Джефф Монсон рассказал «СЭ», что столкнулся с ненавистью после отказа от американского гражданства.

«Трое моих старших детей живут в Америке. Увидеть их будет трудно. Это может произойти в другой стране. После отказа от американского гражданства я каждый день получаю сообщения с ненавистью от людей из Америки, Европы и особенно из Украины», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. 23 мая он сообщил о том, что отказался от гражданства США.

Джефф Монсон
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