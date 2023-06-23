Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:35

Вартанян назвал потенциальных следующих соперников Царукяна в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился мыслями о потенциальных соперниках российского бойца UFC Армана Царукяна.

«С Оливейрой. В пятираундовом сражении. Это был бы претендентский бой — 100%. Я бы дал шансы 60 на 40 в пользу Армана. Важно с Оливейрой пережить его первый спурт. Переконтролировать, смещаться с линии атаки, вариантов много. Количество ударов, которые получает Чарльз, обладает аккумулятивным эффектом. Бенеил Дариуш прямолинейно смещался, пытался зарядиться на один удар. Контролировать Оливейру просто, но нужно быть максимально сконцентрированным. Он хорошо работает снизу. Любой соперник в топ-5 обладает серьезными навыками. Скорее всего, Порье был бы немного тяжелее. Гэтжи практически не стоит на ногах. Поэтому противостояние с Порье было бы интереснее, чем с Оливейрой. На Дастина даже дал бы 45%», — приводит слова Вартаняна «Чемпионат».

Царукян победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5147835-vartanyan-nazval-potencialnyh-sleduyuschih-sopernikov-carukyana-v-ufc.html
Арман Царукян
UFC
ММА
0
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монсон: «Я каждый день получаю сообщения с ненавистью от людей из Америки, Европы и особенно из Украины»

Вартанян рассказал о переговорах с UFC и Bellator
Новости
RSS RSS
Все новости