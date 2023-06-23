Мохнаткина заявила, что у ее бывшего мужа Михаила есть шанс выиграть Гран-при АСА

Российский боец PFL, многократная чемпионка мира по боевому самбо, Марина Мохнаткина рассказала об отношениях со своим бывшим мужем Михаилом Мохнаткиным и его победном дебюте в Гран-при ACA.

«Безусловно, я рада, что у него тоже все складывается хорошо в карьере. У него есть все шансы стать чемпионом. Я буду желать ему только успехов. Мы друг друга поддерживаем, общаемся и находимся в очень хороших отношениях. Наш сын видит прекрасные взаимоотношения родителей, несмотря на то, что у Миши уже другая семья и там есть ребенок, у меня новые отношения, но при этом мы сохраняем уважение и по сей день. У Миши есть все шансы выйти в финал и забрать этот чек и чемпионский пояс», — приводит слова Мохнаткиной MMA.Metaratings.ru.

2 июня в главном бою турнира АСА 158 в Санкт-Петербурге Михаил Мохнаткин победил единогласным решением судей соотечественника Олега Оленичева и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжелом весе.