Bellator 264: Магомедов уступил Стотсу и другие результаты турнира

В ночь с 13 на 14 августа в Анксвилле (США) состоялся 264-й номерной турнир Bellator.

Предварительный кард

Джонатан Макнил (2-1) победил техническим нокаутом в третьем раунде Орландо Мендоза (0-1);

Джеффри Глосснер (3-2) единогласным решением судей победил Себастьяна Руиса (2-4);

Пэм Соренсон (8-4) раздельным решением судей победила Роберту Самад (5-2).

Главный кард

Хаджимурат Бестаев (11-5) единогласным решением судей победил Тая Гвердер (4-3-1);

Дэвион Франклин (4-0) в первом раунде нокаутировал Эверетта Камминса (15-1);

Рауфьон Стотс (17-1) единогласным решением судей победил Магомеда Магомедова (18-2);

Андрей Корешков (24-4) единогласным решением судей победил Сабаха Хомаси (14-10)

Гегард Мусаси (48-7-2) победил техническим нокаутом в третьем раунде Джона Сэлтера (18-5).