PFL 7: Магомедкеримов победил Зеферино и другие результаты турнира

В ночь с 13 на 14 августа во Флориде прошел турнир PFL 7.

Элвин Эспиноза (5-1) победил техническим нокаутом в первом раунде Хоуптона Стюарта (9-1);

Майк Ломбардо (8-2) победил техническим нокаутом в первом раунде Кайрона Боуэна (5-4);

Магомед Умалатов (11-0) единогласным решением судей победил Мика Террилла (13-9);

Бретт Купер (27-15) в первом раунде нокаутировал Тайлера Хилла (7-6);

Оливье Обин-Мерсье (13-5) единогласным решением судей победил Даррелл Хорчера (14-5);

Глейсон Тибау (37-15) в первом раунде задушил Кертиса Миллендера (16-10);

Лоик Раджабов (12-3-1) единогласным решением судей победил Алекса Мартинеза (12-3);

Рауш Манфио (13-4) единогласным решением судей победил Клея Колларда (19-8)

Магомед Магомедкеримов (29-5) единогласным решением судей победил Жаоа Зеферино (26-10);

Рэй Купер третий (22-5-1) единогласным решением судей победил Рори Макдональда (22-8-1).