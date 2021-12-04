Анатолий Белоглазов: «Даже не знаю, выиграл ли бы Карелин в лучшие годы у Михайна Лопеса»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как бы сложилась гипотетическая схватка пикового Александра Карелина и четырехкратного олимпийского чемпиона Михаина Лопеса.

— В чем феномен Лопеса?

— Талантливый страшно. Страшно талантливый. И огромный. На Кубе очень много крупных ребят, очень много. Я там был с канадцами, ездили мы на два турнира. Очень много крупных ребят, которые постоянно в хороших спаррингах. А у нас сейчас не стало тяжеловесов. Раньше были Хасимиков, Андиев, Паршуков из Сыктывкара, чеченцы были большие ребята, осетины. Люди были по 120 кг, сейчас никого нет. Один человек есть, и тот — недовесок.

— Как бы сложилась схватка пикового Карелина и Лопеса?

— Даже не могу сказать, кто бы выиграл. Лопес очень разнообразный... Хороший вопрос. Не знаю, честно.

2 августа Лопес стал олимпийским победителем на Играх в Токио, не отдав ни одного балла соперникам по ходу турнира. Кубинец — первый в истории борьбы четырехкратный олимпийский чемпион.