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Шаблий победил Кинга на турнире Bellator 272

06:45
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Российский боец Александр Шаблий одержал победу на турнире Bellator 272. В рамках предварительного карда он выиграл у американца Бобби Кинга.

Бой продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину — 30-27, 30-27, 30-27.

У 28-летнего Шаблия в карьере теперь 21 победа и 3 поражения. 37-летний американец потерпел третье поражение в 11 боях.

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Евгений Козинов все материалы автора
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