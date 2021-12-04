Шаблий победил Кинга на турнире Bellator 272

Российский боец Александр Шаблий одержал победу на турнире Bellator 272. В рамках предварительного карда он выиграл у американца Бобби Кинга.

Бой продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину — 30-27, 30-27, 30-27.

У 28-летнего Шаблия в карьере теперь 21 победа и 3 поражения. 37-летний американец потерпел третье поражение в 11 боях.