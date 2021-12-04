Сумасшедший нокаут в Bellator: Петтис вырубил Хоригучи бэкфистом

Американец Серхио Петтис защитил титул чемпиона Bellator в легчайшем весе, победив японца Киоджи Хоригучи на турнире Bellator 272 в Анкасвилле (Коннектикут, США).

Поединок закончился в четвертом раунде после того, как Петтис отправил Хоригуче в глухой нокаут ударом рукой с разворота (бэкфист).

28-летний Петтис — младший брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса. На его счету 22 победы и 5 поражений в ММА (9-5 UFC, 4-0 Bellator). У 31-летнего Хоригучи 29 побед и 4 поражения (7-1 UFC, 1-1 Bellator).