Сумасшедший нокаут в Bellator: Петтис вырубил Хоригучи бэкфистом
12:33
Американец Серхио Петтис защитил титул чемпиона Bellator в легчайшем весе, победив японца Киоджи Хоригучи на турнире Bellator 272 в Анкасвилле (Коннектикут, США).
Поединок закончился в четвертом раунде после того, как Петтис отправил Хоригуче в глухой нокаут ударом рукой с разворота (бэкфист).
«MAMMA MIA!»@sergiopettis with the spinning back fist KO ? (via @BellatorMMA) pic.twitter.com/exZf7GlUUX— ESPN MMA (@espnmma) December 4, 2021
28-летний Петтис — младший брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса. На его счету 22 победы и 5 поражений в ММА (9-5 UFC, 4-0 Bellator). У 31-летнего Хоригучи 29 побед и 4 поражения (7-1 UFC, 1-1 Bellator).
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