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Сегодня, 12:58

Бойца ММА Максима Новоселова обвиняют в изнасиловании

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Новоселов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бойца ММА Максима Новоселова обвиняют в изнасиловании, сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, минувшей ночью в полицию обратилась 18-летняя девушка, которая сообщила, что неизвестные мужчины, с которыми она познакомилась в клубе в Мытищах, удерживают ее в машине и везут в неизвестном направлении. Полчаса спустя сотрудники ГИБДД на Пятницком шоссе остановили автомобиль, в котором находилась пострадавшая, ее подруга и четверо мужчин, среди которых был Новоселов.

По словам девушки, Новоселов обещал отвезти ее домой, но изменил маршрут. Как она заявляет, во время остановки на Путилковском шоссе спортсмен начал приставать к ней и попытался изнасиловать. Как утверждает источник, все участники инцидента в данный момент находятся в отделении полиции, статус Максима Новоселова пока неизвестен.

Максим Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам.

Источник: https://t.me/ENews112/11018
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