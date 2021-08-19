Александр Емельяненко назвал причину поражения от Исмаилова: «Я засаживался...»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, почему проиграл Магомеду Исмаилову в прошлом году на турнире АСА 107. Исмаилов победил в третьем раунде техническим нокаутом.

— Если бы бой с Магой состоялся не в июле 2020-го, а в апреле — как изначально планировалось, — он сложился бы по-другому? Вы рассказывали, что перетренировались...

— Чуть-чуть перегрузился, да. И немножко неправильно подошел к поединку. Немножко неправильно послушал секундантов. Я очень сильно садился на ноги, чего делать не следовало. Мне нужно было легко двигаться на ногах, раздергивать Магу и бить издалека. А я засаживался, было очень тяжело передвигаться на полусогнутых ногах.

— Переволновались?

— Нет, не переволновался. Просто... Как-то вот так — бой не сложился.

— Правда, что у вас есть проблемы с коленями, что с трудом садитесь?

— Нет, это все вранье. У меня нет никаких травм, нет никаких проблем с организмом. У меня все отлично.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.