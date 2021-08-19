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Александр Емельяненко — о примирении с братом: «Это вопрос к Федору»

20:00
Александр Емельяненко с братом Федором и мамой. Фото Instagram
Александр Емельяненко с братом Федором и мамой. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, хочет ли помириться со старшим братом Федором.

— На свой день рождения (2 августа. — Прим. «СЭ») вы сделали пост в Instagram, в котором упомянули Федора. Показалось, что хотите с ним помириться. По-доброму написали.

— А как я написал?

— Что хотите провести время вместе с мамой, Федором, Иваном (младший брат. — Прим. «СЭ») и дочерью.

— Ну, наверное, так написал... Я не помню уже. Это все от пропущенных ударов. (Улыбается.)

— Но помириться-то хотите?

— Да мы... Не знаю. Это не ко мне вопрос. Это к Федору.

— В теории ваша встреча может состояться на турнире Bellator. Я так понимаю, вы же туда в любом случае собираетесь пойти?

— Да, пойду, посмотрю, даже если не буду участвовать. Обязательно.

В среду 40-летний Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-pro-dacika-tarasova-dzhigana-haritonova-fedora-boy-s-ismailovym-kino-i-edu-1825987/

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Илья Андреев все материалы автора

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