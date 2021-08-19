Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну ответил своему бывшему тренеру Фернанду Лопесу на обвинения в эгоцентризме и неблагодарности.

«Проблема Фернанда в том, что он очень хочет быть знаменитым, — сказал Нганну в интервью GQ. — Мне трудно сосчитать, сколько раз мы ссорились на тему того, что я забираю себе все внимание. Бро, что ты хочешь от меня? Если ты хочешь славы, хочешь центра внимания, ты знаешь, где все это находится. Это находится внутри октагона, а не рядом с ним. И ты выбрал быть именно рядом. Я не знаю, как сделать тебя знаменитым (смеется).

Если ты решил стать тренером, то будь там, где и положено тренеру. И принимай от жизни то, что и полагается тренеру. Ты не можешь быть тренером и получать то, что получают бойцы. Это всегда так было и будет. Он рассказывает о том, насколько у меня больше подписчиков в Инстаграме по сравнению с ним. Я бы хотел подкинуть тебе подписчиков, но это не в моих силах".

Ранее Лопес заявил, что Нганну ни разу за их 7-летнее сотрудничество не упомянул и не поблагодарил их зал «MMA-Factory» после побед.