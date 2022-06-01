Пауло Коста предстанет перед судом. Против него могут завести уголовное дело

Бразильский боец UFC Пауло Коста предстанет перед судом за то, что ударил медсестру локтем

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (13-2) предстанет перед судом за то, что ударил медсестру локтем. Более того, пострадавшая надеется, что на нападавшего заведут уголовное дело.

«31-летний подозреваемый и 26-летняя пострадавшая были доставлены в полицейский участок муниципалитета Контагем. Пострадавшая заинтересована в том, чтобы против нападавшего завели уголовное дело. Обе стороны согласились явиться на судебное слушание», — пишет издание MMA Fighting со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел 30 мая в городе Белу-Оризонти, Бразилия. Коста якобы ударил локтем медсестру, которая должна была поставить ему вакцину от COVID-19.

Следующий бой Коста должен провести против 37-летнего бывшего чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхолда (16-5) 20 августа.