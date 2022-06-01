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Сегодня, 11:22

Чемпион UFC Стерлинг: «Читр выглядит «средним бойцом». Мераб и я будем доминировать еще долго»

Чемпион UFC Стерлинг заявил, что он и Двалишвили будут долго доминировать в легчайшем дивизионе
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) заявил, что он и его спарринг-партнера Мераба Двалишвили (14-4) будут долго доминировать в этой весовой категории.

«Когда люди уже поймут... Таблетшоу [искаженное имя, образованное от слова «таблетки» и имени Ти Джея Диллашоу], Олдо, Читр [искаженное имя, образованное от слова «читер» и имени Петра Яна], продолжайте сомневаться во мне! Все ваши величайшие в лучшем случае выглядят «средними бойцами». Мераб и я будем долго доминировать в этой весовой категории», — написал Стерлинг в Twitter в ответ на сообщение пользователя о том, что Ти Джей Диллашоу (17-4) его уничтожит.

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Американец победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Алджамейн Стерлинг
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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