Пауло Коста ударил медсестру локтем и доставлен в полицейский участок

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (13-2) пришел в центр вакцинации и заявил, что хочет поставить вакцину против COVID-19. Когда медсестра заполнила справку о том, что Коста вакцинировался, бразильский боец якобы взял эту справку, не поставил вакцину и попытался уйти. В этот момент медсестра попыталась его задержать, и Коста ударил ее локтем. В результате у медсестры опухла губа. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.

Инцидент произошел 30 мая в городе Белу-Оризонти, Бразилия. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили бойца в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств.

Следующий бой Коста должен провести против 37-летнего бывшего чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхолда (16-5) 20 августа.

Коста занимает шестую строчку полусреднего веса UFC, а также идет на серии из 2 поражений. В последнем поединке он потерпел поражение от Марвина Веттори (18-5) 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе, США. Бой закончился победой итальянца единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46).