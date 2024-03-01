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1 марта, 04:11

Шаблий: «Усман — чемпион, я — первый номер. Мы должны подраться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий высказался о молчании чемпиона Усмана Нурмагомедова, который никак не комментирует возможную встречу с Шаблием в финале Гран-при.

«Это его право. Мне не стоит это комментировать. Люди сами рассудят. Чемпион как лидер мнений должен говорить. На него ориентируются другие бойцы, прислушиваются. Чемпион тоже несет на себе ответственность, как и другие популярные бойцы, которые высказываются на какую-то тему или что-то пропагандируют. Они несут за это ответственность. Каждый сам выбирает ношу для себя. Готов ее нести или нет.

Зачем (мне вызывать Нурмагомедова на бой через социальные сети)? У нас были нормальные отношения. Надеюсь, они такими и останутся. Ничего не случится до того момента, как мы выйдем в клетку. Подеремся, руки пожмем, выйдем и разойдемся. Ничего личного. Зачем писать «прими бой»? Он — чемпион, я — первый номер. Мы должны подраться. Это финал Гран-при. Мы ждем контракта», — цитирует MMA.Metaratings.ru Шаблия.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-zachem-mne-pisat-nurmagomedovu-primi-boi-339121/
Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
ММА
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