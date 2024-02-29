Шаблий: «Я готов драться с Усманом Нурмагомедовым в финале Гран-при»

Боец Bellator Александр Шаблий рассказал о ситуации с поединком против Усмана Нурмагомедова в финале Гран-при.

«Я готов драться с Нурмагомедовым в финале Гран-при, а не за временный пояс с кем-то еще. Для меня ничего не меняется от того, нарушил Усман или нет антидопинговые правила. Я дерусь за титул», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Шаблий стал финалистом Гран-при Bellator в легком весе после боя с бразильцем Патрики Фрейре. Поединок проходил в ноябре прошлого года. Российский спортсмен победил оппонента по итогам 5 раундов единогласным решением судей.