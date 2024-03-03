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3 марта, 09:36

Магомед Магомедов подерется 17 мая во Франции

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга Bellator в легчайшем весе Магомед Магомедов в интервью «СЭ» признался, что проведет реванш либо с Рауфеоном Стотсом (20-2), либо с Патриком Миксом (19-1) 17 мая во Франции.

«У меня есть назначенный бой, я как раз готовлюсь к нему. Я объявлять не буду, но это один из самых главных боев в моей жизни. Я, скорее всего, драться буду в мае, после Рамадана. Скоро организация объявит серьезный бой. Это будет один из реваншей, который я проигрывал в Bellator. 17 мая во Франции. Будем мстить», — сказал Магомедов.

Магомедов проиграл Стотсу единогласным решением судей в 2021-м, а в 2022-м уступил Миксу сабмишном во втором раунде.

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