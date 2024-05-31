Погодин: «Никулин — сильный оппонент, с ним будет классный бой»

Российский боксер Денис Погодин оценил Тимура Никулина в преддверии очного поединка на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Бой состоится 7 июня в Москве на волейбольной арене «Динамо» в формате «четыре раунда по три минуты».

«Никулин — сильный оппонент, медийная личность, чемпион нескольких организаций! С ним будет классный бой на РЕН ТВ!» — приводит слова Погодина РЕН ТВ.

В своей карьере Погодин одержал 6 побед в 6 кулачных поединках, а также 2 победы в боях по правилам бокса. На счету Никулина 8 побед и ни одного поражения.