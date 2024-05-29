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Сегодня, 16:50

Погодин проведет поединок с Никулиным в новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Владислав Корегин
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Стали известны участники боев турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 7 июня на волейбольной арене «Динамо».

В соревнованиях пройдут поединки в формате «четыре раунда по три минуты» между россиянами Денисом Погодиным и Тимуром Никулиным, а также Ернаром Ерназаурлы из Кахастана и белорусом Павлом Шелестом.

В своей карьере Погодин одержал 6 побед в 6 кулачных поединках, а также 2 побед в боя по правилам бокса. На счету Никулина 8 побед и ни одного поражения.

Что касается Ерназаурлы, то казахстанский боец отметился 4 победами в 7 поединках. В свою очередь Шелест победил Юсуфа Мамедова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В рамках кулачных боев он одержал 2 победы и потерпела 2 поражения.

Источник: РЕН ТВ
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