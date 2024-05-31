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Егоров и Глэнтон сойдутся в главном бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Алина Савинова
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Российский боксер Алексей Егоров и американец Брэндон Глэнтон проведут поединок на турнире «Бойцовского клуба» 7 июня, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается что бой пройдет в формате четырех раундов по три минуты.

Егоров выступает в первой тяжелой весовой категории — до 91 кг. В своей карьере 32-летний россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения. Он начал профессиональную карьеру шесть лет назад.

В рамках турнира также состоятся два полуфинала гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В них сойдутся Денис Погодин и Тимур Архангел Никулин, а также Ернар Донателло Ерназарулы и Павел Берсерк Шелест.

Источник: РЕН ТВ
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