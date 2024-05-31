Артем Сусленков проведет бой с Вилмером Васкесом в Москве

Российский тяжеловес Артем Сусленков (10-0, КО 7) 7 июня в Москве встретится с Вилмером Васкесом (12-3-2, КО 8) из Венесуэлы.

8-раундовый поединок будет со-главным на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Свой последний бой 28-летний Сусленков провел в середине апреля в Ташкенте на турнире «Ночь чемпионов IBA», единогласным решением судей победив американца Майкла Хантера.

42-летний Васкес свои последние два боя провел в России против Евгения Романова (сентябрь 2023 года, Челябинск) и Вартана Арутюняна (март 2024 года, Екатеринбург).

В главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» российский боксер Алексей Егоров (12-1, КО 8) встретится с американцем Брэндоном Глэнтоном (19-2, КО 6).