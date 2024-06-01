Кратос: «Егоров — очень жесткий боец, сильный и выносливый»

Российский боец Сергей Калинин по прозвищу Кратос поделился мнением о боксерской технике Алексея Егорова.

«Очень жесткий боец, сильный, выносливый. За счет того, что он бьет механически правильно и из низкой посадки, он бьет сильно и при этом не устает», — цитирует Калинина РЕН ТВ.

7 июня Егоров проведет поединок с американцем Брэндоном Глэнтоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.