Глэнтон обратился к Егорову: «Я приехал сюда надрать тебе задницу»

Американский боксер Брэндон Глэнтон обратился к россиянину Алексею Егорову, с которым ему предстоит провести поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я прилетел сюда не отдыхать, а надрать тебе задницу», — приводит слова Глэнтона РЕН ТВ.

Бой Егорова против Глэнтона пройдет 7 июня на на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.