Глэнтон обратился к Егорову: «Я приехал сюда надрать тебе задницу»
Американский боксер Брэндон Глэнтон обратился к россиянину Алексею Егорову, с которым ему предстоит провести поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Я прилетел сюда не отдыхать, а надрать тебе задницу», — приводит слова Глэнтона РЕН ТВ.
Бой Егорова против Глэнтона пройдет 7 июня на на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
В своей карьере 32-летний россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.
Источник: РЕН ТВ
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