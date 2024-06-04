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Глэнтон обратился к Егорову: «Я приехал сюда надрать тебе задницу»

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Американский боксер Брэндон Глэнтон обратился к россиянину Алексею Егорову, с которым ему предстоит провести поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я прилетел сюда не отдыхать, а надрать тебе задницу», — приводит слова Глэнтона РЕН ТВ.

Бой Егорова против Глэнтона пройдет 7 июня на на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.

Источник: РЕН ТВ
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