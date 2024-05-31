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Тарасов считает, что поединок между Егоровым и Глэнтоном может продлиться все 12 раундов

Владислав Корегин
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Боец поп-MMA в среднем весе Артем Тарасов поделился ожиданиями от поединка между Алексеем Егоровым и Брэндоном Глэнтоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Они оба в своих последних боях выиграли, поэтому я думаю, что здесь будет бой на всю дистанцию. Если Алексей Егоров выиграл свой последний бой достаточно быстро, то Брэндон Глэнтон любит доводить бои до логического завершения, потому что они все долгие и вязкие», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Бой Егорова и Глэнтона состоится 7 июня в Москве на волейбольной арене «Динамо» в формате 12 раундов по 3 минуты. На кону будет стоять титул WBA International в первом тяжелом весе.

В своей карьере 32-летний Егоров одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Артем Тарасов
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