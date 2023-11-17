Российские бойцы ММА Владимир Минеев и Иван Штырков проведут поединок по правилам кикбоксинга на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 ноября. Их бой пройдет в городе Сочи на «RED Арене». Начало — около 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию боя Штырков — Минеев можно будет в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 мск. Бой пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Ранее, 17 ноября, стало известно, что 35-летний Штырков оказался тяжелее 33-летнего Минеева. Вес Ивана составил 96,3 кг, а Владимира — 95,8 кг. Бой пройдет в промежуточной весовой категории — до 96,5 кг.

На счету Минеева, у которого прозвище Волжанин, 17 побед, 1 ничья и одно поражение в ММА. У Штыркова (Уральский Халк) — 22 победы, два поражения и 1 ничья.

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