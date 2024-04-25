Данилов назвал свой козырь перед боем с Фомичевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Белорусский боец Николай Данилов назвал свой главный козырь перед боем с россиянином Олегом Фомичевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я и есть «джокер» для всей этой индустрии, потому что меня сложно прочитать, у меня нет боксерской школы. У меня поединки нестандартные — как ко мне будут готовиться? Что они от меня ожидают? Я сам не знаю, что я буду делать. То есть я могу подстроиться, могу не подстроиться», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция на телеканале РЕН ТВ — в 23.00 мск.