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Сегодня, 18:08

Кудряшов считает Минеева фаворитом в главном бое турнира РЕН ТВ

Виктория Кравченко
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что Владимир Минеев одержит верх над Иваном Штырковым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 18 ноября.

«Для меня Володя — фаворит. Все-таки кикбоксинг — это его база. Владимир — более качественный боец, это его дисциплина. Иван — изначально не кикбоксер, он из ММА, самбо.

Володя, желаю тебе удачи. Самое главное — без травм и тебе, и Ивану. Будьте сильными и покажите классный, красивый бой», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

Бойцы возглавят турнир по кикбоксингу, который пройдет в субботу, 18 ноября в «Казино Сочи», в игорной зоне «Красная Поляна». Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

 

Дмитрий Кудряшов (бокс)
Иван Штырков
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