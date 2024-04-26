«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев главного карда
Началась прямая трансляция главного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
Началась прямая трансляция главного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» на федеральном телеканале РЕН ТВ. Также эфир доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка». На сайте «СЭ» ведется текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера.
Турнир проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
В главном событии ожидается бой между россиянином Дмитрием Кудряшовым и аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти. В соглавном поединке Олег Фомичев из России подерется с белорусом Николаем Даниловым. Главный кард начнется с двух полуфиналов Гран-при тяжеловесов. Все бои пройдут в формате 4 раунда по 3 минуты по правилам профессионального бокса.
Ознакомится с основным кардом «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» можно в нашем материале.
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