Кудряшов: «Как только появится момент, я его использую»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов раскрыл, что в бою с Даниэлем Робутти на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» намерен дожидаться, когда соперник откроется.

«Обязательно буду дожидаться момента, когда ему можно будет что-нибудь провести. Как только появится момент, я его использую. Может случиться все в любую секунду, в любую минуту боя. Это бокс, и ради этого мы собираемся и смотрим поединки. Потому что никто не знает, когда, что и как будет. В боксе полно неожиданностей, поэтому смотрите «Бойцовский клуб» и никогда не пропускайте», — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

Бой состоится 26 апреля в Москве на волейбольной арене «Динамо». Формат поединка — 4 раунда по 3 минуты.

На счету 38-летнего Кудряшова 26 побед и 6 поражений за карьеру. В активе 38-летнего Робутти 11 побед при 6 поражениях.