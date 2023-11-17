Биография Владимира Минеева: российский боец ММА снимался в кино и поехал на СВО

История чемпиона Fight Nights Global в среднем весе.

Владимир Константинович Минеев

Прозвище: Волжанин.

Дата рождения: 16 февраля 1990 года.

Место рождения: Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия).

Вид спорта: ММА.

Весовая категория: средняя (77,1 — 83,9).

Рост: 184 см.

Размах рук: 184 см.

Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на октябрь 2023 года): 17-1-1.

Детство и юность Владимира Минеева

Владимир Минеев родился в Свердловске. Папа — Константин Минеев, был военным врачом и доктором медицинских наук. Мама — Александра, работала медицинской сестрой. С трех лет Владимир жил на постоянной основе в Ульяновске. Окончил среднюю школу в селе Архангельском. По словам бойца, в его районе был высокий уровень молодежной преступности и наркомании. Владимир признается, что хорошо учился в школе, но иногда ему приходилось драться. Из предметов Минееву особенно нравились русский язык, история и химия.

В отличие от большинства сверстников, Владимир не любил футбол. Зато с детства мечтал стать бойцом. Он фанател от японской лиги К-1 (профессиональный кикбоксинг), смотрел кассеты с боями Эрнесто Хустом и Энди Хуга. Сначала стал заниматься карате, а затем переключился на бокс, тхэквондо и кикбоксинг. Его первыми тренерами были Евгений Головихин (чемпион СССР по карате) и Виктор Сафонин.

В 14-летнем возрасте Минеев остался без отца. Владимиру пришлось лично следить за подсобным хозяйством семьи. В свободное время работал на мебельной фабрике и пастухом. Позже Минеев признается, что тренер Головихин стал для него человеком, который заменил ему отца. Евгений Васильевич даже посещал родительские собрания.

После школы Минеев поступил в Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ, но был отчислен. Однако позже окончил заочное отделение по специальности «инженер-механик» Московского государственного университета природообустройства. В вузе занимался боксом и входил в сборную образовательного учреждения.

Владимир Минеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная карьера Владимира Минеева

Минеев переехал в Москву в 16 лет и начал развивать карьеру в кикбоксинге. Пробился в сборную России, выиграл множество наград по любителям, включая чемпионаты России и Европы. В 2009 год прошел срочную службу во внутренних войсках МВД России (в 2018-м Минеев был зачислен рядовым в 31-ю гвардейскую десантную бригаду ВДВ).

После срочной службы Минеев несколько лет выступал в кикбоксинге, пока в 2014 году не дебютировал в ММА. На турнире Fight Nights: Битва 17 в Москве Владимир победил техническим нокаутом бразильца Фернанду Алмейду в первом раунде.

В следующих восьми поединках россиянин одержал семь побед при одном поражении. В декабре 2016 года Минеев решением большинства судей уступил бразильцу Майкелу Фалкану на турнире Fight Nights Global 56 во Владивостоке. В апреле 2017 года Минеев взял реванш у Фалкана на Fight Nights Global 63. Волжанин одолел соперника техническим нокаутом. После второго боя с бразильцем россиянин одержал две победы — над греком Андреасом Михайлидисом и белорусом Павлом Масальским.

Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Противостояние с Исмаиловым

19 октября 2018 года Минеев провел бой с Магомедом Исмаиловым на турнире Fight Nights Global 90 в Москве. Поединок продлился все пять раундов. Магомед начал активно, не выпуская Владимира из партера в первом и втором раундах. В следующих раундах противостояние перешло в стойку. Минеев один раз отправил соперника в нокдаун. Примечательно, что Минеев вышел на бой с травмой — у него была раздроблена кость в плече. Решением судей поединок закончился вничью.

Через три года состоялся реванш. Минеев встретился с Исмаиловым в октябре 2021-го уже в статусе обладателя пояса чемпиона Fight Nights в среднем весе: в сентябре 2020-го Волжанин техническим нокаутом победил представителя Казахстана Даурена Ермекова. Второй бой с Исмаиловым тоже начался для Минеева тяжело, однако в третьем раунде он вновь переломил ход поединка и в результате победил техническим нокаутом.

Минеев — Штырков

В июне 2023 года президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил о проведении поединка между Минеевым и Иваном Штырковым. Бой пройдет 18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Спортсмены будут драться по правилам кикбоксинга.

Минеев в зоне СВО

Во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года Минеев получил повестку и пришел в военкомат по месту прописки в Ульяновске. Командование военной части предоставило спортсмену бронь, так как он не подходил под критерии мобилизации. Однако в результате Владимир подписал контракт с Министерством обороны России и уехал в зону СВО в начале 2023 года.

За год до этого, в марте 2022-го, Минеев сообщил в своем Telegram-канале о гибели родного брата Петра Минеева — в ходе СВО на Украине. Родственник Владимира был контрактником в бригаде ВДВ, которая дислоцировалась в Ульяновске.

Руководство части дважды отпускало Минеева в отпуск — для проведения боев. В сентябре он нокаутировал Рафаэля Карвальо на турнире в Элисте. Теперь же Владимира ждет поединок со Штырковым, к которому готовился в Саратове — в зале титулованного российского кикбоксера Даци Дациева.

В сентябре 2023 года Минеева избрали депутатом Народного совета ДНР.

Владимир Минеев с талисманом на СВО. Фото Telegram

Достижения Владимира Минеева

Профессиональные

Чемпион Fight Nights в среднем весе (2020).

Чемпион мира WKN по кикбоксингу в тяжелом весе (2013).

Чемпион мира WAKO-Pro K1 Rules Cruiser в тяжелом весе (2013).

Чемпион мира по кикбоксингу по версии WKA в тяжелом весе (2012).

Чемпион Европы по правилам WBKF K-1 (2011).

Чемпион мира в супертяжелом весе WAKO-Pro K-1 Rules (2009).

Любительские

Серебро чемпионата Европы IFMA по тайскому боксу в Лиссабоне в весе до 91 кг (2013).

Золото чемпионата Европы WAKO в Анкаре по правилам К-1 до 91 кг (2012).

Бронза чемпионата мира WAKO по правилам К-1 в Скопье 91 кг (2011).

Серебро чемпионата мира WAKO 2009 по К-1 в Филлахе 91 кг (2009).

Золото чемпионата Европы WAKO в Порту по К-1 (2008).

Золото чемпионата России по кикбоксингу К-1 (2008).

Сколько зарабатывает Владимир Минеев

В интервью YouTube-каналу Kovalenko Минеев рассказал, что заработал 15 миллионов рублей за второй поединок с Исмаиловым. В сентябре 2023 года президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Владимир заработает 30 миллионов рублей за два боя с Иваном Штырковым. Второй поединок состоится осенью 2024 года. В октябре 2023 года блогер и боец ММА Артем Тарасов оценил примерные заработки Минеева в смешанных единоборствах в 10-15 миллионов рублей раз в полгода.

У Минеева есть свой онлайн-магазин под названием MINEEV TEAM. В каталоге товаров можно найти мужскую и женскую одежду, детские товары и аксессуары, головные уборы и спортивный инвентарь.

Личная жизнь Владимира Минеева

Минеев женат. Его супругу зовут Екатерина. Пара сыграла свадьбу в 2019 году. Ранее девушка была учителем английского языка. В марте 2021-го у семьи родился сын Михаил. Спустя два года, летом 2023-го, у Минеева родилась дочь. У Волжанина есть еще один ребенок от предыдущего брака. Девочку зовут Аврора.

Владимир Минеев с женой Екатериной. Фото Соцсети

Увлечения Владимира Минеева

Помимо собственного бизнеса Минеев снимается в кино. Ранее боец ММА сыграл в фильмах «Воин» (2015) и «Русский рейд» (2020), а в 2022 году исполнил главную роль в спортивной драме «Бультерьер». Владимир сыграл в фильме бойца ММА, который после поражения заново обретает себя, ухаживая за брошенным бультерьером.

Летом 2021 года Минеев сдал на черный пояс по карате-кекусинкай.

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