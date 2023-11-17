Штырков перевесил Минеева перед боем по кикбоксингу

Боец Иван Штырков оказался тяжелее чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева перед боем по кикбоксингу, который состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес Штыркова составил 96,3 кг, а Минеева — 95,8 кг. Поединок пройдет в промежуточной весовой категории — до 96,5 кг.

Бойцы возглавят турнир по кикбоксингу, который пройдет в субботу, 18 ноября в «Казино Сочи», в игорной зоне «Красная Поляна». Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.