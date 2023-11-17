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Штырков перевесил Минеева перед боем по кикбоксингу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Иван Штырков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Боец Иван Штырков оказался тяжелее чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева перед боем по кикбоксингу, который состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес Штыркова составил 96,3 кг, а Минеева — 95,8 кг. Поединок пройдет в промежуточной весовой категории — до 96,5 кг.

Бойцы возглавят турнир по кикбоксингу, который пройдет в субботу, 18 ноября в «Казино Сочи», в игорной зоне «Красная Поляна». Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Владимир Минеев. Минеев против Штыркова и бой Муртазаева. Что посмотреть на турнире «Бойцовского клуба «РЕН ТВ»

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