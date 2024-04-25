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Фомичев: «В бою с Даниловым надо похитрее, побыстрее, и все получится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион России по кулачному бою Олег Фомичев поделился ожиданиями от боя с белорусом Николаем Даниловым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Скорость убивает. Надо похитрее, побыстрее, и все получится», — приводит РЕН ТВ слова Фомичева.

Также он добавил, что сила удара зависит от скорости, а потому надо «спокойно, рассудительно выбрать момент и быстренько ударить». При этом Фомич отметил сложность попадания по противнику.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция на телеканале РЕН ТВ — в 23.00 мск.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1213737-nado-pokhitree-pobystree-i-vse-poluchitsia-fomich-o-boe-s-danilovym
Бокс
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